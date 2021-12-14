Москва, , 11:44 — REGNUM Полностью отгуляли положенный отпуск в 2021 году только 31% работающих жителей России. Неиспользованные дни отпуска остались у 69%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Собирались в отпуск (сс) rawpixel

Останутся неиспользованными от одного до шести дней отпуска у 9% опрошенных, от семи до 13 дней — у 14%. Не догуляли очередной оплачиваемый отпуск от двух до трёх недель 10% работников. Целый отпуск и более (свыше 28 дней) не использовали 16%.

Чем выше зарплата, тем короче отпуск. За 2021 год полностью отгуляли отпуск 36% работников с зарплатой менее 50 тыс. руб., среди граждан с зарплатой более 80 тыс. руб. — 25%. Целый оплачиваемый отпуск чаще остаётся у мужчин, чем у женщин — 19% против 14%, людей старше 45 лет (18%) и с доходом свыше 80 тыс. руб. (22%).

Опрос проведен 1 — 9 декабря 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 176 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM раннее сообщало, пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска, считают более 60% жителей РФ.

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