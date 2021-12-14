Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Несколько экспертов-вирусолог считают, что обширное распространение коронавирусной инфекции в Швеции в начале пандемии привело к тому, что сейчас в стране наблюдается менее тревожный рост заболеваемости COVID-19 из-за роста случаев заражения «Омикроном» у ее соседей по Скандинавии. Об этом 13 декабря написала газета Aftonbladet.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Одно из объяснений может заключаться в том, что раньше у нас в стране наблюдалось широкое распространение вируса, а также в том, что существует большая доля молодых людей, которые еще не вакцинированы, но теперь имеют иммунитет», — заявила изданию Эмма Франс, занимающаяся исследованиями в области эпидемиологии.

Ее оценку поддержали и другие эксперты, с которыми поговорили журналисты. В то же время исследователь Андерс Сеннерборг в интервью газете Dagens Nyheter завил, что «Омикрон» рано или поздно будет доминирующим вариантом коронавируса в Швеции. По его словам, появляются различные штаммы вирусов, которые вытесняют менее агрессивные по контагиозности.

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