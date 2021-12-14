Кызыл, , 11:43 — REGNUM В Туве по факту пищевого отравления воспитанников кадетского корпуса организована процессуальная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«Сегодня в правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о массовом доставлении в инфекционную больницу воспитанников государственного бюджетного образовательного учреждения «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» с признаками пищевого отравления. По данному факту организовано проведение процессуальное проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кызыле в инфекционную больницу госпитализировали 74 воспитанника школы-интернат №33. По предварительным данным, у детей — пищевое отравление.

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