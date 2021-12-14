Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону телефонные мошенники похитили у женщины более 4 млн рублей, хранившиеся на банковской карте. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Банковские карты TheDigitalWay

Жительница Ворошиловского района обратилась в отдел полиции с заявлением о краже сбережений. Ответив на звонок с неизвестного номера, потерпевшая доверилась сотруднику одного из банков. Чтобы якобы сохранить счёт от взлома, ростовчанка продиктовала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения. Затем женщина начала получать уведомления о списании средств.

Полиция проводит расследование по уголовному делу о мошенничестве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Ростова-на-Дону ради дополнительного заработка перевела брокерам-мошенникам 11 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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