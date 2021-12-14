Кейптаун, , 11:49 — REGNUM Российские учёные, прибывшие в ЮАР, намерены вместе со своими местными коллегами исследовать штамм коронавируса «Омикрон». Об этом заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил 14 декабря по прибытию в Южную Африку.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Смоленского, специалистов интересуют особенности диагностики, профилактики и патогенеза, а также лечения новой коронавирусной инфекции, которую вызывает штамм «Омикрон». По указанию президента России Владимира Путина в ЮАР также доставлена мобильная лаборатория и тест-системы для исследований.

Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь южноафриканским коллегам, обменяться опытом и знаниями, лучшими практиками по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, специалистов Роспотребнадзора и Минздрава доставил в ЮАР самолёт МЧС. Ранее Россию попросил о помощи президент республики Сирил Рамафоса.

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