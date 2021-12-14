Стокгольм, , 12:09 — REGNUM Не успел успешный для экономики 2021 год подойти к Рождеству, как пандемия коронавируса снова набирает обороты в то время, как многие экономисты обращают на сигналы о новых локдаунов и ковид-ограничениях, что ведет к снижению ожиданий инвесторов. Об этом 13 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

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Неопределенная ситуация, наблюдаемая в последние недели, в частности, заставила старшего экономиста банка SEB Роберта Бергквиста снизить свои прогнозы относительно экономического роста в Швеции.

Мировая экономика действительно сильно оправилась осенью, когда распространение коронавируса уменьшилось в целом и страны вновь открыли свои границы. Ожидается, что в этом году ВВП Швеции вырастет почти на 5% по сравнению с 2020 годом.

Однако за последние дни многие европейские и скандинавские страны особенно ввели у себя новые ограничения.

«Снижение деловой активности нарастает с каждым днем, и, по нашим оценкам, в ближайшие недели оно продолжится», — заявил Бергквист в эфире SVT.