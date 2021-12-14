София, 14 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Администрация столицы Болгарии Софии рассматривает возможность выделения около 6 миллионов левов ($3,5 млн) для обеспечения бесперебойной работы городского общественного автотранспорта. Об этом 14 декабря пишет софийская газета «Дума».

Автобус

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены в виде ссуды на 60 месяцев с минимальной процентной ставкой.

«Софийские автобусные парки задолжали за дизельное топливо и природный газ, а также шины, масла и запчасти в общей сложности 11,5 миллиона левов, и финансовая помощь со стороны мэрии будет направлена лишь на поддержание работоспособности отдельных маршрутов, — отметил председатель транспортной комиссии муниципалитета Карлос Контрера. — В дальнейшем структуре потребуются дополнительные средства».

Как отмечено в документе комиссии, очередной финансовый коллапс автобусных перевозчиков связан с распространением пандемии коронавируса. По словам экспертов, только за последние два года пассажиропоток в болгарской столице снизился на 40%, а в 2021 году прибыль транспортников снизилась вдвое.

Напомним, ранее из-за отсутствия средств в Софии были отменены десятки автобусных маршрутов, соединяющих центр столицы с так называемыми «спальными районами» города.