Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Врачи назначили бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, переведённому из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, тренера, так как политик самостоятельно не проявляет физической активности. Об этом журналистам сообщила гематолог, член государственного консилиума Нино Шарашенидзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается», — сказала врач.

Она отметила, что политик согласился заниматься физическими упражнениями, если тренер разработает для него специальный комплекс. Медики также отмечают, что у Саакашвили наблюдается слабость после визитов гостей и усталость от эмоций после просмотра телевизора.

Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября. Врачи отмечают, что политик физически восстановился, но его сторонники также заявляют, что у экс-президента остались сложности с психикой, которые якобы начались в тюрьме. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».

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