Тбилиси, 14 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Врачи назначили бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, переведённому из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, тренера, так как политик самостоятельно не проявляет физической активности. Об этом журналистам сообщила гематолог, член государственного консилиума Нино Шарашенидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается», — сказала врач.

Она отметила, что политик согласился заниматься физическими упражнениями, если тренер разработает для него специальный комплекс. Медики также отмечают, что у Саакашвили наблюдается слабость после визитов гостей и усталость от эмоций после просмотра телевизора.

Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября. Врачи отмечают, что политик физически восстановился, но его сторонники также заявляют, что у экс-президента остались сложности с психикой, которые якобы начались в тюрьме. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».