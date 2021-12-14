Саакашвили назначили тренера, чтобы он не ленился
Тбилиси, 14 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Врачи назначили бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, переведённому из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, тренера, так как политик самостоятельно не проявляет физической активности. Об этом журналистам сообщила гематолог, член государственного консилиума Нино Шарашенидзе.
«Раньше он активно двигался. Сейчас он больше ленится и меньше двигается», — сказала врач.
Она отметила, что политик согласился заниматься физическими упражнениями, если тренер разработает для него специальный комплекс. Медики также отмечают, что у Саакашвили наблюдается слабость после визитов гостей и усталость от эмоций после просмотра телевизора.
Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября. Врачи отмечают, что политик физически восстановился, но его сторонники также заявляют, что у экс-президента остались сложности с психикой, которые якобы начались в тюрьме. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».