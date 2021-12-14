Москва, , 11:36 — REGNUM Сроки завершения в России пандемии коронавирусной инфекции спрогнозировал 14 декабря иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил в стриме RT «Летучка» иммунолог, еще до появления штамма коронавируса «Омикрон» он отмечал, что стабилизация ситуации с новым заболеванием в России произойдёт к концу мая 2022 года, а «ещё где-то до 2024 года будет активный пандемический процесс в мире».

«Что касается нынешнего прогноза, возможно, это ещё плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что эффективность защитной маски снижается из-за штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон».