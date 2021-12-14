Брюссель, 14 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) отметил «значительный прогресс» Гибралтара на уровне соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств ОЭСР (FATF).

Maurice Chédel Гибралтар

После первого отчета по Гибралтару, опубликованного европейским органом 12 февраля 2020 года, в котором страна критиковалась за «неспособность продемонстрировать эффективное расследование и преследование преступлений, связанных с отмыванием денег», изменения были признаны.

Гибралтар является заморской британской территорией, статус которой оспаривается Испанией.