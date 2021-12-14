Веллингтон, , 12:01 — REGNUM По состоянию на сентябрь 2020 года около 4 500 детей в Новой Зеландии проживали в неблагоприятных условиях для здорового социального развития. В этой связи правозащитники призывают центральное правительство в Веллингтоне решить жилищную проблему. Об этом 14 декабря сообщила радиостанция RNZ.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В полиции по-прежнему отказываются комментировать, выросло ли число преступлений в неблагоприятном жилье и в районах вокруг них, несмотря на наличие ряда отчетов … Полицейские утверждают, что не собирают эти данные «намеренно», — пишут журналисты.

В каких-то местах власти попытались решить данную проблему. Например, в Роторуа был запущен пилотный проект, согласно котором с владельцами мотелей заключаются контракты на предоставлении лучшего жилья для нуждающихся детей с детьми.

Однако данная проблема по-прежнему не решается в полной мере на национальном уровне, отмечают журналисты.