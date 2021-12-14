Варшава, 14 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Польская компания Scanway совместно с German Orbital Systems готовит спутниковую миссию Star Vibe, которая будет выведена на орбиту в конце июня —начале июля 2022 года. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил генеральный директор Scanway Енджей Ковалевский.

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«В космическом секторе многое может быть достигнуто за счет сотрудничества. Мы действительно много создаем в рамках международных проектов. Проект первого польско-немецкого спутника является для меня особенно важным достижением, поскольку он дает возможность для трансграничного развития интересных для обеих сторон технологий. Нет большего двигателя для роста, чем работа с опытным партнером, и German Orbital Systems, безусловно, принадлежит к числу таких», — заявил Ковалевский.

По словам руководителя Scanway, он рассчитывает на удачный исход космической миссии.

«Я надеюсь, что уже в следующем году результаты нашей работы положительно скажутся на всей космической отрасли Германии и Польши», — подчеркнул он.