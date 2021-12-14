Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Собственника здания на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, с крыши которого сосулька упала на голову 33-летней женщины и едва не убила ее, неоднократно просили убрать крышу от наледи. Об этом 14 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Адмиралтейского района города.

ИА REGNUM Осторожно, сосульки!

Напомним, днем 13 декабря с крыши исторического здания на набережной реки Мойки, д. 73, упала сосулька. Она задела проходивших мимо двух женщин, основной удар ледяной глыбы пришелся на голову 33-летней горожанки. Девушка на месте происшествия впала в кому, у нее зафиксированы серьезные травмы головы.

«Собственник здания — «БТК Девелопмент» — ранее был неоднократно уведомлен администрацией о необходимости надлежащего обслуживания здания и производства работ по своевременной очистке кровли от снега и наледи», — уточнили в районной администрации.

В пресс-службе отметили, что глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук данную ситуацию взял под личный контроль, устанавливается связь с родственниками пострадавшей для оказания помощи.

Отметим, что ГСУ СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, что аналогичное происшествие произошло вечером того же дня, но у дома 21/4 по улице 3-я Советская в Центральном районе. На голову 60-летнего мужчины упала глыба льда, он смог самостоятельно обратиться за помощью к прохожим, после чего был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.