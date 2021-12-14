Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM На Среднем Урале экс-полицейский получил реальный срок за взяточничество. Преступление он совершил со своими напарниками, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Суд

Pixabay.com

В сентябре 2020 года трое бывших полицейских получили взятку в размере 300 тыс рублей. За эту сумму они не должны были привлекать свердловчанина к уголовной ответственности из-за торговли наркотиками. В итоге мужчины отпустили наркоторговца и разделили взятку между собой.

За совершение преступления экс-полицейский получил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину лишили возможности занимать определенные должности в течение 3 лет. Двое других фигурантов дела уже получили обвинительные приговоры. Они согласились на сотрудничество со следствием.