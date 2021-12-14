Новосибирск, 14 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Те, кто говорит, что QR-коды как-то остановят очередную волну коронавируса, сильно заблуждаются. Такое мнение ИА REGNUM высказал независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Не остановят. По большому счёту и QR-код, и сертификаты о вакцинации это по своей сути одно и то же. Мера неприятная, но учитывая размах антипрививочного движения в стране, фактически неизбежная. Альтернативой могла бы стать только принудительная вакцинация, но на это современное российское государство попросту не способно. Вот и вводят очень мягкие, точечные ограничения, создающие неудобства непривитым», — отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что «статистика, вещь такая — сегодня неуклонно падает, а завтра растёт».

«Как минимум ещё одну волну нам предстоит пережить, со всеми вытекающими из этого ИВЛ и смертями. И лучше для всех, если как можно больше людей будут к тому моменту привиты. Я не знаю, где у нас уровень коллективного иммунитета чего-то достиг, а где нет. Единственные цифры которым, на мой взгляд, можно безоговорочно доверять, это смертность и то, насколько она отличается от «довоенной». Снижение показателей смертности до уровня 2018−19 годов будет означать, что мы в целом преодолели эту эпидемию. А пока этого не произошло и говорить не о чем. Вся остальная статистика никакого доверия не вызывает», — подчеркнул Антонов.

Он отмечает, что сейчас основная задача это, как и раньше, беречь себя и своих близких.