Оттава, 14 декабря 2021, 13:34 — REGNUM Канадская певица Аврил Лавин работает над созданием фильма по мотивам её песни Sk8er Boi. Об этом 14 декабря пишет «Афиша Daily».
По словам певицы, «многие люди просили» её исполнить хит Sk8er Boi на различных телешоу, поэтому Лавин собирается «превратить эту песню в фильм и вывести её на другой уровень». Однако артистка не уточнила, удалось ли ей договориться с какой-либо кинокомпанией о производстве картины.
ИА REGNUM напоминает, что премьера песни Sk8er Boi состоялась в 2002 году. Композиция вошла в трек-лист альбома Аврил Лавин Let Go.
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