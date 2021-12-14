Оттава, 14 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Канадская певица Аврил Лавин работает над созданием фильма по мотивам её песни Sk8er Boi. Об этом 14 декабря пишет «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Аврил Лавин

По словам певицы, «многие люди просили» её исполнить хит Sk8er Boi на различных телешоу, поэтому Лавин собирается «превратить эту песню в фильм и вывести её на другой уровень». Однако артистка не уточнила, удалось ли ей договориться с какой-либо кинокомпанией о производстве картины.

ИА REGNUM напоминает, что премьера песни Sk8er Boi состоялась в 2002 году. Композиция вошла в трек-лист альбома Аврил Лавин Let Go.