Иркутск, , 11:31 — REGNUM По-настоящему сибирская зима пришла в Иркутскую область. Как сообщают 14 декабря синоптики, уже завтра в северных районах области температура воздуха опустится до — 56 °C.

Быть готовым к морозу (сс) Maarten Takens

В Иркутске столбики термометров покажут днём от минус 17 °C до 19 °C, а ночью будет от минус 20 °C до минус 22 °C.

В связи с резким понижением среднесуточных температур пожарно-спасательные подразделения МЧС России в северных районах Иркутской области переведены на усиленный режим дежурства. Ежедневно в проведении профилактических мероприятий будет задействовано более 2,6 тысяч человек из числа сотрудников МЧС России и полиции, представителей органов местного самоуправления, работников органов соцзащиты, работников организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, волонтеров добровольцев и старост населенных пунктов.

Напомним, сразу в нескольких субъектах Российской Федерации зимняя температура может опуститься ниже — 60 °C. В этот перечень входят такие крупные по размерам территории, как: Алтайский край, на одной из метеостанций которого была зафиксирована температура — 62 °C. Забайкальский край, Камчатский край — самая низкая температура составила — 64 °C. Красноярский край — столбик термометра может опуститься до — 70 °C. Магаданская область — на пяти метеостанциях отмечена рекордная для этой местности температура, которая составила — 67 °C. Якутия — рекордные — 82 °C. Югра — самый низкий показатель зимней температуры составил — 64 °C. Ямало-Ненецкий автономный округ — — 67 °C.

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