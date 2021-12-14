Нарьян-Мар, , 11:29 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе выявили десять носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В числе заболевших девять жителей Нарьян-Мара, кроме того, зарегистрирован один привозной случай заболевания коронавирусом из Санкт-Петербурга, — сообщили вв ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 381 подтверждённый случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 100 человек. За прошедшие сутки — 14 человек. В регионе зарегистрировано 84 летальных исхода от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 179 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки коронавирус выявили у 29 558 человек.