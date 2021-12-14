Севилья, Испания, 14 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Возможным преимуществом «Бетиса» перед «Зенитом» в Лиге Европы может стать то, что «Зенит» будет после зимнего перерыва. Об этом 14 декабря сообщает El diario de Sevilla.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

«Важным фактором может стать то, что «Зенит» будет после зимнего перерыва, поэтому сопернику может не хватить игрового ритма», — сказал технический секретарь «Бетиса» Алексис Трухильо.

Он добавил, что у «Бетиса» к этому времени может быть больше игрового тонуса.

Напомним, жеребьёвка Лиги Европы состоялась 13 декабря. Соперником «Зенит» по стыковым матчам стал «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.