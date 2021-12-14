Киев, 14 декабря 2021, 11:28 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко призвал новое правительство Германии оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения.
Он добавил, что власти Украины «не позволят России вернуть нас в советскую империю, в которой народ не хочет быть».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что администрация США изучает возможность отправки своих военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.
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