Киев, 14 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко призвал новое правительство Германии оказать поддержку Украине и одобрить поставки вооружения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Не может быть, чтобы Германия не одобрила решение НАТО о поставках оборонительного оружия Украине! Новое федеральное правительство должно понять, что помощь никогда не была так важна для нашей страны», — написал Кличко в статье для немецкого издания Bild.

Он добавил, что власти Украины «не позволят России вернуть нас в советскую империю, в которой народ не хочет быть».

«Мы европейская страна, которая нуждается в европейской поддержке больше, чем когда-либо!» — заключил Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что администрация США изучает возможность отправки своих военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.

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