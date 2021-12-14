Минск, , 11:28 — REGNUM Законопроект «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественной войны приняла сразу в двух чтениях палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента). Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба белорусского парламента в своем Телеграмм-канале.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в двух чтениях принят проект закона Республики Беларусь «О геноциде белорусского народа», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в законопроекте, который принят для «сохранения исторической памяти, укрепления национальной безопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны», содержится пять статей, и он также вводит уголовную ответственность за отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

При этом за отрицание геноцида, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ и интернете, может быт наказано арестом или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Это же действие, совершенное лицом, ранее судимым за отрицание геноцида белорусского народа, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Также в нем указывается, что геноцидом являются совершенные «нацистскими преступниками и их пособниками, националистическими формированиями в период Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое уничтожение белорусского народа путем убийства и иных действий, признаваемых геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами международного права».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что новое федеральное правительство Германии не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.