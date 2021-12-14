София, , 11:27 — REGNUM В Болгарии открылось первое заседание нового правительства страны, возглавляемого премьер-министром Кирилом Петковым. Об этом 14 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Правительство Болгарии (сс) Radi Sadek

Как ожидается, в течение дня Совет министров утвердит структурные изменения и объявит о кадровом составе министерств и ведомств. После обсуждения процедурных вопросов представители болгарского правительства приступят к рассмотрению проблем пандемии коронавируса COVID-19 и повышения цен на услуги ЖКХ в Болгарии.

Напомним, в ходе голосования 13 декабря Народное собрание (парламент) Болгарии одобрил списки членов Совета министров Республики Болгария. Свои голоса за новое правительство во главе с Петковым отдали 134 депутата, против — 104 парламентария.