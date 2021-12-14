Самара, 14 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В текущем году 656 квартир приобрели для детей-сирот в Самарской области. Об этом 14 декабря сообщила министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева на совещании в правительстве региона.

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«В 2021 году было запланировано купить и передать этой категории льготников 680 квартир. 656 квартир приобретены, еще 24 жилых помещения — девять квартир в Тольятти и 16 в Красноярском районе будут куплены до конца года», — приводит ее слова пресс-служба областного правительства.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов напомнил, что в сейчас на федеральном уровне рассматривают вопрос о повышении стоимости квадратного метра жилья, которое закупается по государственным программам, в том числе и для обеспечения детей-сирот.

«Кроме того, в Самарской Губернской думе обсуждается инициатива мэрии Тольятти по приобретению жилья без чистовой отделки и дальнейшего приведения его в нормативное состояние. Это расширит возможности муниципалитетов по исполнению госпрограммы», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что с нового года полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот передаются в областной минстрой.

«В области будут больше строить для льготников новое жилье, а не только приобретать на вторичном рынке», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут начать строить жилье для сирот по госконтрактам.