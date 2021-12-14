Кемерово, 14 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Кемеровской области подписало соглашения с угольными компаниями — об инвестировании доходов, полученных от транспортировки угля на восток, в неугольные отрасли экономики. Об этом сообщило областная администрация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«Подписано восемь инвестиционных соглашений с угледобывающими компаниями. Ими предусмотрена реализация 19 инвестиционных проектов в жилищном строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и других неугольных сферах. Объем инвестиций по всем этим соглашениям составляет почти 72 миллиарда рублей, планируется создать более 1,8 тысячи рабочих мест», — уточнил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Соглашения подписали компании «Стройсервис», «Распадская угольная компания», СДС-Уголь», «Кузбассразрезуголь», «СУЭК-Кузбасс», «Угольная компания Сибирская», «Угольная компания «Сила Сибири», «Междуречье».

Согласованный дополнительный объём экспортных перевозок сырьевых энергетических грузов в восточном направлении в 2022—2024 годах составит 30 млн тонн.