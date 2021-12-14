Верхотурье, Свердловская область, , 11:27 — REGNUM Ранее судимый житель города Верхотурье в мае 2021 года жестоко избил знакомую. Пострадавшая спустя 10 дней после полученной черепно-мозговой травмы скончалась в больнице. Мужчина отправили в колонию общего режима на 9 лет 10 месяцев, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Суд

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Следствие установило, что свердловчанин в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. На фоне ревности у мужчины возник конфликт с сожительницей. В итоге уралец жестоко избил женщину. Потерпевшая обратилась в больницу только после того, как ее самочувствие ухудшилось. Несмотря на все усилия медиков спасти пострадавшую не удалось.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, расследованием преступления занимались сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Однако после смерти женщины его переквалифицировали и передали сотрудникам СКР.

Верхотурский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина выплатит 2 млн рублей семье погибшей.