Волгоград, , 11:39 — REGNUM Три школы полностью закрыты на карантин по ОРВИ в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Лекарства от гриппа © ИА REGNUM

На неделе с 6 по 12 декабря на территории Волгоградской области лабораторно подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии и гриппа типа А/H3N2. В 96 образовательных учреждениях из-за отсутствия по болезни более 20% учеников временно приостановлена учебная деятельность в отдельных классах, полностью закрыты три школы в Нехаевском и Михайловском районах, а также в Волгограде.

По данным регионального Роспотребнадзора на 10 декабря, от гриппа привито 55,3% от численности населения области.