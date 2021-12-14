София, 14 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Суд в болгарском городе Стара-Загора обязал министерство обороны Болгарии выплатить 54-летнему бывшему военнослужащему, сержанту В. К. компенсацию в размере 100 000 левов ($58 тысяч) за полученную на полигоне травму, приведшую к инвалидности. Об этом 13 декабря сообщает софийская газета «Монитор».

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

Согласно официальной информации, несчастный случай произошел 19 ноября 2018 года, когда во время рутинной проверки на военном полигоне в руках К. сдетонировал снаряд. В результате сержант получил осколочное ранение лица и лишился глаза. Впоследствии ему назначили пенсию по инвалидности. Иск против минобороны бывший военнослужащий подал в начале нынешнего года, потребовав от военного ведомства 90 000 левов одноразовой выплаты и повышения ежемесячного пенсиона.

По словам судей, в свое время министерство обороны не гарантировало сержанту необходимую страховку и не предприняло мер по обеспечению безопасности на полигоне. Приговор может быть обжалован в течение ближайших двух недель. Как утверждают независимые юристы, указанный процесс станет прецедентом, когда гражданский судебный орган выносит приговор в отношении военного ведомства.