Мехико, 14 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Общественные работы, проводимые в районе кладбища Сан-Фернандо в историческом центре Мехико, позволили специалистам Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) идентифицировать 17 захоронений с останками людей, датируемых XIX веком. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на организацию.

Alejandro Islas Photograph AC Мехико

В заявлении INAH говорится, что на данный момент было проанализировано 10 захоронений и установлено присутствие останков 15 человек.

Отмечается, что это предположительно взрослые люди среднего и старшего возраста, как женщины, так и мужчины.