Петах-Тиква, , 11:24 — REGNUM Родители учеников в школе им. Арика Айнштайна (г. Петах-Тиква) потребовали убрать из учебного заведения плакаты, призывающие к вакцинации детей против коронавируса. Об этом сообщает Mynet 13 декабря.

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Свою позицию родители школьников объясняют тем, что подобная пропаганда прививок создает социальное давление, недопустимое для учебного заведения. Родители узнали, что плакаты повешены в школе по распоряжению мэрии. Они обращены к детям 6−12 лет, на них записано, что каждый мальчик и девочка должны привиться, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло.

Инициатива местных властей вызвала недовольство многих родителей, которые обратились к директору, указав, что плакаты накаляют обстановку и давят на детей, в любом случае не способных самостоятельно принять решение о прививке. Директор попросила мэрию снять плакаты, однако получила отказ, обоснованный «распоряжением властей». В родительском комитете школы о соответствующем распоряжении федеральных властей не знают, и считают, что это инициатива мэра, тем более, что на плакатах находится логотип местной мэрии. Родители подчеркнули, что требование снять плакаты не является антивакцинаторским, а связано с тем, что выбор в пользу или против прививки каждая семья должна сделать сама. В родиит