Калуга, 14 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. С начала реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2007−2021 годы) в область прибыло 89,6 тыс. соотечественников. Об этом 14 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

В рамках программы в Калужскую область возвращаются граждане, проживающие за пределами территории Российской Федерации, выходцы из РСФСР и СССР, ставшие гражданами иностранных государств. Основную долю переселенцев составляют соотечественники из Украины — 24,8%, Узбекистана 19,2%, Молдавии — 18,2%, Таджикистана — 13,8%, Армении — 11,1%, Азербайджана — 4,7%, Казахстана — 4,2% от общей численности. Более 80% переселившихся соотечественников, включая членов их семей, в трудоспособном возрасте.

В связи с истечением срока реализации программы разработан проект программы на очередной шестилетний период (2022−2027 годы). Данный проект подлежит согласованию с правительством Российской Федерации и в настоящее время находится в федеральных органах исполнительной власти. О начале действия новой программы будет сообщено дополнительно.