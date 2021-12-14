Москва, , 11:29 — REGNUM Российские спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» доставлены на целевые орбиты, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с ними состоялся накануне. Об этом сообщает 14 декабря пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» стартовала с «Байконура» 13 декабря в 15:07 мск. Через 18 часов и 7 минут разгонный блок доставил спутники на целевые орбиты с минимальной высотой 18,7 тыс. км и максимальной — 52,8 тыс. км. Во время выведения маршевую двигательную установку разгонного блока планово включали пять раз.

«В настоящее время оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска», — добавили в Роскосмосе.

Далее спутники будут довыводить с помощью двух двигателей, затем введут в штатную эксплуатацию. Для одного спутника это займёт не более 56 суток, для второго — не более 59 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» должны проработать не менее 15 лет. Они будут обеспечивать услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет и передачи данных на территории России и стран СНГ.

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