Москва, 14 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Идёт культурно-историческая борьба за право продолжать называться человеком, для нормальных людей это и является приоритетом, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 декабря, комментируя решение депутатов Госдумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

Как сообщалось ранее, Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении обязательства по предъявлению QR-кодов о вакцинации, перенесении COVID-19 или справки о медотводе от прививки для использования междугороднего и международного транспорта.

« История с законопроектом о введении обязательства по предъявлению QR-кодов о вакцинации, перенесении COVID-19 или справки о медотводе от прививки для использования междугороднего и международного транспорта очень показательна. Невольно вспоминаешь цитату или якобы цитату Петра I по поводу дури, которая «должна быть всем видна».

На фоне истерии вокруг новой коронавирусной инфекции и её привязки к политическим проектам некоторых во власти эта дурь и высвечивается, причём высвечивается весьма ярко. Всё, о чем сейчас говорит Совет Госдумы, хороня этот законопроект, можно и нужно было продумать перед тем, как его вообще производить на свет! Но была «указивка» внести такую бумагу, и её внесли. Хоть бы задумались депутаты если не о сути проблемы, то о том, в каком свете их выставляют их кураторы!

На мой взгляд, снятие этого законопроекта говорит, помимо «качества» законотворческой работы и самих депутатов от «Единой России», о том, что давление по второму законопроекту о цифровом контроле, гораздо более скандальному и вредному, будет нарастать. Всем в мире уже давно понятно, что вакцинированные люди точно так же могут быть переносчиками вируса, как и те, кто прививку не поставил, и более того, что по мере распространения вакцинации будут всё активнее появляться новые штаммы коронавируса, и тем не менее нас продолжают «кормить» медицинскими аргументами в его «пользу». Действительно, похоже, считают «баранами».

Но мы не бараны, и бараны не мы (вспоминаю букварь из своего советского детства!); мы понимаем, что идёт не просто политическая, а культурно-историческая борьба за право продолжать называться человеком! Для нормальных людей это и является, говоря словами Владимира Путина, «абсолютным приоритетом», — отметил Михаил Демурин.