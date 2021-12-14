Кемерово, , 11:19 — REGNUM В Кемеровской области на замену нерентабельным 20 угольным котельным в 2021 году пришли современные с большим коэффициентом полезного действия. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«В Кузбассе идёт планомерная замена маломощных угольных кочегарок на современные газовые котельные. Объекты теплоснабжения, работающие на газе, — наиболее оптимальный с точки зрения экономической выгоды и надежности вариант. Важно и то, что они оказывают минимальное воздействие на экологию», — прокомментировал губернатор области Сергей Цивилёв.

Отмечается, что система автоматики в новых котельных помогает поддерживать температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице. Это позволит сэкономить электроэнергию, а также снизить потребление твердого топлива.

В рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» в 2021 году на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения направлено более 786 млн рублей, в том числе из областного бюджета — более 406,6 млн рублей и 48,5 млн рублей — средства местных бюджетов.