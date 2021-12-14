Москва, 14 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Новый глобальный кризис, который рискует испытать мировая экономика, по своим масштабам может быть похож на ипотечный кризис 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Новый прогноз от того же Банка России, который был представлен в докладе Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.», содержит информацию об ожидаемом глобальном финансовом кризисе в 2023 году. Этот кризис по своим масштабам может быть похож на ипотечный кризис 2008 года, — сказал Дорофеев. — И опасения о том, что долговые пузыри схлопнутся в 2023 году, небезосновательны. Те тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, говорят о постепенном выходе инвесторов по всему миру из высокорискованных и менее качественных активов».

Поэтому, как полагает Дорофеев, можно ждать продолжения оттока капитала из России и в 2022 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2021 года общая величина оттока капитала из России превысит половину ФНБ и составит около 6−7% ВВП.