Москва, 14 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. По итогам 2021 года общая величина оттока капитала из России превысит половину ФНБ и составит около 6−7% ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что отток капитала из России за 11 месяцев 2021 года составил около 74 млрд долларов США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В первую очередь надо понять, о каких суммах мы говорим. К примеру, размер ФНБ по состоянию на декабрь 2021 года составляет 185,20 млрд долларов США, или 12% ВВП. Отток капитала в размере 73,9 млрд долларов — это почти половина ФНБ, — сказал Дорофеев. — Скорее всего, по итогам 2021 года общая величина оттока капитала из России превысит половину ФНБ и составит около 6−7% ВВП. Да, это немаленькая сумма, которая могла бы быть инвестирована в Россию и создала бы новые рабочие места и ускорила экономический рост».

Однако, как подчеркнул экономист, рынки не терпят сослагательного наклонения, предприниматели хотят чувствовать себя защищенными и хотят зарабатывать, а не терять свои деньги.

«Гипотетические санкционные риски едва ли могут вселить такую уверенность в умы предпринимателей», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, что ждет российские активы в случае усиления геополитической напряженности.