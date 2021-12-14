Челябинск, 14 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Челябинске 60-летнего местного жителя осудили за нападение на четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Regalacademy.org Суд

По данным следствия, днём 17 мая на остановке общественного транспорта он подошёл к четырёхлетнему ребёнку и беспричинно его ударил. Это произошло в присутствии матери пострадавшего.

В суде гражданин рассказал, что был пьян, а ребёнок вёл себя плохо. мину он признал. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ. При этом 5% его заработка будет удержано в доход государства.