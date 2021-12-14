Москва, 14 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В случае эскалации геополитической напряженности и повторения событий 2014−2016 годов российские активы могут вновь испытать очень сильно давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал данные Центрального банка РФ, согласно которым за 11 месяцев 2021 года оттока капитала из РФ составил почти 74 млрд долларов.

geralt Финансы

«Банк России в своем отчете объяснил рост оттока капитала операциями корпоративного сектора по приобретению иностранных активов преимущественно в форме прямых инвестиций, — сказал Дорофеев. — Около 45% вклада в это движение капитала по состоянию на III квартал 2021 год составили операции крупного бизнеса, который выводил деньги в виде прямых инвестиций в капитал офшорных структур на Кипре и других популярных офшорных юрисдикциях. Частично это и расширение бизнеса российских корпораций за рубежом с одновременной попыткой проведения «налоговых оптимизаций». Тут есть и дивидендные потоки, которые традиционно выводятся из страны во второй половине года».

Но при этом, как полагает Дорофеев, не обошлось без очевидного оттока спекулятивного капитала из России на фоне обострения геополитической напряженности и сгущающихся туч вокруг «пятиугольника Россия-США-ЕС-Украина-Белоруссия».

«Интересное получается совпадение, что вывод капитала за пределы России составил рекордные за последние семь лет 73,9 млрд долларов США. Напомню, что именно семь лет назад, в 2014 году, начались события на Украине, — отметил экономист. — В связи с этим я не исключаю того, что инвесторы всерьез рассматривают вероятность дальнейшей эскалации геополитической напряженности и опасаются повторения событий 2014−2016 годов. Разумеется, если это произойдет, то давление на российские активы будет достаточно высоким и хранение сбережений вне рублевой зоны может себя полностью оправдать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время у РФ сформировалась очень сильная финансовая позиция.