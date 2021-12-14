Магас, , 11:15 — REGNUM В 2022 году в Ингушетии капитально отремонтируют 23 школы. Это около 17% всех школ республики. Всего же, по данным пресс-службы правительства региона, за четыре ближайших года в Ингушетии должны быть отремонтированы 64 корпуса в 50 школах.

Школа на ремонте Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Как было сказано в ходе совещания, проведенного министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, власти Ингушетии направили заявку на ремонт 23 школ, преимущественно в сельской местности и малых городах. Они были выбраны на основании проведенного анализа состояния зданий, по итогам которого были выбраны требующие ремонта в первоочередном порядке.

«Минобром Ингушетии была направлена заявка на капремонт 23 школ, выбранных в порядке степени приоритетности проведения ремонта. Здесь учитывались пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Все 23 объекта были одобрены», — говорится в сообщении пресс-службы.