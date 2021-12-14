Тбилиси, 14 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 14 декабря переходит на обычный рацион питания, так как восстановился после голодовки. Об этом сообщила журналистам эндокринолог из государственного консилиума врачей Елена Гиоргадзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Медики почитали лабораторные показатели экс-президента удовлетворительными. По их словам, сейчас никаких опасных для жизни осложнений у Саакашвили не замечено», — сказала врач.

Гиоргадзе отметила, что у бывшего президента нет дефицита ни одного витамина.

Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября. Его сторонники также заявляют, что у экс-президента остались сложности с психикой, которые якобы начались в тюрьме. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».