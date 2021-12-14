Москва, , 11:15 — REGNUM Свои доходы и расходы контролируют 65% жителей России: Примерный учёт личных финансов ведут 53%, строгий — 12%. Не контролируют расходы 35%, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Деньги Ха Ил-Квон. Аннарасуманара. 2010. Naver Webtoon

Чаще всего учёт личных средств ведут граждане с доходом менее 50 тыс. рублей в месяц (61%), реже — те, кто получает свыше 80 тыс. рублей. Примерный контроль расходов и доходов особенно характерен для женщин (56%), строгий — для мужчин (14%).

На будущее планируют доходы и расходы 65% опрошенных: на срок менее полугода — 38%, на полгода-год — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов.

Опрос проведён 9 ноября — 9 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населённом пункте.

ИА REGNUM сообщало, полностью отсутствуют какие-либо сбережения у 43% жителей России.

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