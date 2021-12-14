Исламабад, 14 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В результате нападения террористов в пакистанской провинции Белуджистан, которая находится на юго-западе страны, погиб один военнослужащий армии Пакистана. Об этом 14 декабря сообщает газета The Express Tribune.

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Уточняется, что трагический инцидент произошел в секторе Абдой, когда группа вооруженных экстремистов обстреляла контрольно-пропускной пункт.

Также отмечается, что один солдат пакистанской армии погиб в ходе перестрелки и добавляется, что террористы отступили после открытого охраной КПП ответного огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии открытия конференции «Мир и процветание в Южной Азии» призвал международное сообщество предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане и помочь Кабулу.