Ульяновск, 14 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Ульяновскую область из Крыма доставлен уроженец Кировской области, которого подозревают в краже с дорожной стройки дорогостоящего оборудования. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

Разбирательства начались после того, как в Тереньгульском районе заявили о двух фактах хищения стационарных пультов с асфальтоукладчиков, общий ущерб оценили на 800 тыс. рублей. В полиции Ульяновской области отмечают, что преступник ждал допоздна, когда дорожная техника останется без присмотра, после чего снимал дорогостоящие оборудование.

Под подозрение в ходе оперативных мероприятий попал ранее судимый 31-летний уроженец Кировской области. В УМВД отмечают, что его задержали в Крыму по месту жительства и доставили в Ульяновскую область.

Следствие полагает, что злоумышленник причастен к совершению аналогичных преступлений в Кировской области, а украденное оборудование продавал в Москве.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области регистрируют различные кражи со строительных площадок. В частности, 10 декабря 2021 года в Ленинском районе Ульяновска похитили металлические конструкции, которые накануне заливали бетоном.

Подробнее: На стройплощадке в Ульяновске вытащили из бетона и украли арматуру