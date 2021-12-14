Хониара, , 11:14 — REGNUM Комиссар полиции Соломоновых островов Мостин Мангау заявляет, что в настоящее время проводится активное расследование предполагаемых угроз «второй волны нападения» на столицу Хониару. Об этом 14 декабря сообщает газета Solomon Times.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

По словам комиссара, комментирующего информацию ряда СМИ о планирующей вооружённое нападение на столицу группе, разочарованной отклонением вотума недоверия премьер-министру Манассе Согаваре, полиция страны рассматривает эту угрозу, как вопрос национальной безопасности.

Мостин Мангау «Полиция не потерпит никаких вооружённых групп или преступников, которые пользуются возможностью для планирования своих преступлений, угрожающих суверенитету страны».

Комиссар призвал представителей общественности «не участвовать в разжигании страха, чтобы избежать распространения дезинформации». А также предоставлять властям информацию и доказательства любых подозрительных действий, «связанных с такой незаконной деятельностью».

Напомним, что участники антиправительственной акции протеста в столице Соломоновых Островов Хониаре 24 ноября подожгли здание парламенте страны, которое перед этим попытались взять штурмом. Получив отпор от правоохранителей, протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки на территории столицы. В помощь силам правопорядка острова были направлены военнослужащие и миротворцы из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб для экономики Соломоновых островов, нанесённый уличными беспорядками в столице Хониаре, составил $66 млн.

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