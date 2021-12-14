Соломоновым островам угрожает «вторая волна» беспорядков — Solomon Times
Хониара, 14 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Комиссар полиции Соломоновых островов Мостин Мангау заявляет, что в настоящее время проводится активное расследование предполагаемых угроз «второй волны нападения» на столицу Хониару. Об этом 14 декабря сообщает газета Solomon Times.
По словам комиссара, комментирующего информацию ряда СМИ о планирующей вооружённое нападение на столицу группе, разочарованной отклонением вотума недоверия премьер-министру Манассе Согаваре, полиция страны рассматривает эту угрозу, как вопрос национальной безопасности.
Комиссар призвал представителей общественности «не участвовать в разжигании страха, чтобы избежать распространения дезинформации». А также предоставлять властям информацию и доказательства любых подозрительных действий, «связанных с такой незаконной деятельностью».
Напомним, что участники антиправительственной акции протеста в столице Соломоновых Островов Хониаре 24 ноября подожгли здание парламенте страны, которое перед этим попытались взять штурмом. Получив отпор от правоохранителей, протестующие начали грабить и поджигать магазины, школы и полицейские участки на территории столицы. В помощь силам правопорядка острова были направленывоеннослужащие и миротворцы из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа — Новой Гвинеи.
Как сообщало ИА REGNUM, ущерб для экономики Соломоновых островов, нанесённый уличными беспорядками в столице Хониаре, составил $66 млн.