Владивосток, , 11:24 — REGNUM В аэропорту Владивостока 14 декабря впервые приземлился новейший широкофюзеляжный самолёт Airbus A350 авиакомпании «Аэрофлот». Борт прибыл рейсом из Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Airbus A350 (сс) Joao Carlos Medau

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В парке авиакомпании всего шесть самолетов этого типа. В этом году А350 выходит на новые направления, в том числе из аэропортов Дальнего Востока в Москву.

А-350 — один из самых современных дальнемагистральных самолетов. Его возможности позволяют предложить пассажирам качественно иной уровень сервиса во всех классах обслуживания.

Пассажирский салон Airbus A350 «Аэрофлота» имеет трехклассную компоновку: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места).

В классах Эконом и Комфорт увеличено расстояние между креслами и угол наклона сидений.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейской авиастроительной корпорации Airbus следует признать наличие дефектов в самолетах A350, заявил гендиректор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль Бакер в интервью Авиационному клубу Соединенного Королевства.