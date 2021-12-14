Москва, , 11:13 — REGNUM Такая популярная новогодняя закуска как шпроты является вредным продуктом, она содержит один из самых опасных канцерогенов и оказывает влияние на геном клетки, сообщила нутрициолог Анна Четверикова.

Шпроты SpecialAdviser

По ее словам, шпроты не отдельный вид рыбы, для их изготовления подходят каспийская тюлька, салака, молодь сельди и другие.

Четверикова предупредила, что шпроты могут содержать один из самых опасных канцерогенов — бензапирен, который может накапливаться в организме человека, негативно воздействуя на геном клетки.

«Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит — очень вредно», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, картофель следует покупать среднего размера без темных и зеленых пятен. В таких клубнях находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных, предупредили в Роспотребнадзоре.

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