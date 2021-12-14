Москва, , 11:13 — REGNUM Среднего российского инвестора очень привлекает вложение денег именно в американские ценные бумаги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, комментируя данные ЦБ РФ об оттоке капитала из России.

Ценная бумага Казначейства США

«Среднего российского инвестора очень привлекают перспективы роста именно американских акций, которые растут рекордными темпами со времен Великой рецессии 2008 года, и, конечно, укрепление доллара США, — сказал Дорофеев. — К перечисленным факторам добавляется еще и желание корпоративного сектора расширять объемы валюты, хранящейся на счетах в иностранных банках для обслуживания внешнеторговых операций. Все-таки инфляция в мире очень ускорилась, и сегодня даже евро и доллар уже не те, какими были до пандемии 2020».

Кроме того, он подчеркнул, что при анализе динамики оттока капитала из России в абсолютном выражении в условиях такой нетипично высокой инфляции следует делать поправки на темпы роста цен и то, что нефинансовым корпорациям нужно больше наличности для обслуживания их операционного и инвестиционного циклов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, до каких масштабов в РФ выросла мода на инвестирование.

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